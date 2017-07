Ana Carolina foi eleita Rainha da EXPOFAO 2017

Durante a 22º Exposição Feira Agropecuária de Óbidos - Expofao houve uma programação extensa com várias atrações, entre elas, a Escolha da Rainha da Expofao 2017, que aconteceu no dia30 de junho, onde duas belas obidenses, Ana Carolina e Glenda Ester, se apresentaram ao público,

Em uma festa que atraiu centenas de pessoas, a jovem Ana Carolina, conquistou o jurado e o público com sua apresentação e conquistou o título de Rainha da Expofao.

Registramos algumas imagens que mostram as apresentações das duas candidatas que receberam muitos aplausos e gritos de apoio do público às suas candidatas, que mostraram suas coreografias e seus estilos de danças, sendo que Ana Caroline com mais desenvoltura, garantiu sua vitória.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



