Encerrando o mês de junho as Escolas José Veríssimo, José Tostes, Valente do Couto e Duque de Caxias realizaram suas quermesses e atraíram um excelente público.

Na programação as escolas apresentaram danças folclóricas, quadrilhas, carimbo, lundum, dança portuguesa, entre outras apresentações, como também não poderia falta as deliciosas iguarias juninas: vatapá, maniçoba, salada de frutas, bolo de macaxeira, tacacá, etc.

Registramos algumas imagens das quermesses dessas escolas, onde os gestores, professores e alunos se empenharam ao máximo, para mostrar a população obidense o melhor da festa junina.

Fotos de Vander N Andrade

Fotos na sequência, José Tostes (01), Valente do Couto (02), José Veríssimo (03) e Duque de Caxias (04).

FOTOS...



