SANTARÉM: Festa Junina da Escola Madre Imaculada mostrou as tradições e cultura brasileira

SANTARÉM | A Festa Junina da Escola Estadual Madre Imaculada que teve como tema : “"Folclore e Cultura Popular Brasileira", aconteceu nesta sexta-feira, dia 16 de junho, e foi um sucesso absoluto, unindo a comunidade escolar e a população de Santarém em torno das tradições e da cultura brasileira. Com suas comidas típicas, sorteios de prêmios, danças belíssimas e a encantadora apresentação do Boi MadreVilhoso, grande novidade do evento.

Mais FOTOS clique nas imagens seguintes....



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6072-santarem-festa-junina-da-escola-madre-imaculada-mostrou-as-tradicoes-e-da-cultura-brasileira#sigProId3a9958ae6a View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/6072-santarem-festa-junina-da-escola-madre-imaculada-mostrou-as-tradicoes-e-da-cultura-brasileira#sigProId0280f26149 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto