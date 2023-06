ARRAIÁ DOS PAUXIS 2023: O Grupo Swing de Carimbó foi campeão do 1º Concurso de Carimbó

Neste segundo dia do Arraiá dos Pauxis 2023, sábado, dia 23 de junho, aconteceu o Concurso Intermunicipal de Carimbó, com a apresentação de dois grupos: Carimbó Forte Pauxis e Swing de Carimbó. Após as apresentações, o júri formado por cinco jurados, especialmente montado para o evento, apontou como campeão o grupo Swing de Carimbó, com 496,9 pontos, sendo que em segundo lugar ficou o grupo Carimbó Forte Pauxis, com 493,5 pontos.

O primeiro grupo a se apresentar foi o Carimbó Forte Pauxis, que defendeu na arena de competição a temática que contou o cotidiano dos pescadores ribeirinhos buscando analisar sua identidade, exaltando seus saberes culturais.

Já o grupo Swing de Carimbó, foi campeã abordando a história da lenda da Matinta Pereira contada pelo ancião de uma vila antiga, na Amazônia paraense.

Nesta segunda noite, houve também as apresentações: A Dança Portuguesa, da cidade de Curuá; “Jeter e as Marias” e também houve a apresentação da Lenda do Sol e da Lua, desenvolvida por alunos da Escola Estadual São José.

Logo após, aconteceu o ensaio técnico das quadrilhas juninas, em seguida foi realisado a apuração e a premiaçãoe dos vencedores, e posteriormente o público pode se divertir com o show da banda de forró de Manaus, Xiado da Xinela.

Lembrando que neste sábado, dia 24, tem o 2º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, quando se apresentarão na seguinte ordem: 1. Brincando de São João – Óbidos; 2. Realeza Junina – Monte Alegre; 3. Baila Comigo – Oriximiná; 4. Lumi’Arte – Oriximiná; 5. Coração Junino – Óbidos; 6. Bailando na Roça – Oriximiná

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade