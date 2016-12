BELÉM: Bloco “Pé na Cova” realiza Pré Réveillon

O Bloco “Pé na Cova”, formado por obidenses e amigos que residem em Belém do Pará, festejaram neste sábado (17), com muito carnaval e alegria o Pré Réveillon. A festa aconteceu na Churrascaria Albatroz, do conterrâneo Paulo Haroldo (Dinho), onde os obidenses compareceram e fizeram a festa numa verdadeira confraternização, ao som dos “Cobras da Amazônia” e músicos do Bloco. A organização do evento ficou por conta de Josineide (jota), José Antônio e João Andrade (Bué) e equipe.

Lembrando que durante o Carnapauxis, em Óbidos, o encontro do Bloco Pé na Cova acontecerá no dia 25 de fevereiro, na ARP - Assembleia Recreativa Pauxis.

Fotos de Evander Batista

