Encontro da Primeira Turma de Agropecuária de 1984: Uma Celebração de Memórias e Emoção

No último domingo de Carnaval, a quadra Nilton Mello, em Óbidos, foi palco de um reencontro inesquecível. Os alunos da primeira turma do curso de Agropecuária de 1984 do Colégio São José, acompanhados de seus familiares, reuniram-se para reviver memórias, compartilhar histórias e reafirmar os laços que o tempo jamais desfez.

O evento foi marcado por momentos de pura emoção: abraços apertados, risadas soltas e recordações que voltaram à tona como se esses tantos anos nunca tivessem passado. E, como se o reencontro por si só já não fosse motivo suficiente para celebrar, a festa ficou ainda mais especial com a participação dos talentosos Amaury Savino e Didico, que emocionaram a todos com músicas de suas autorias e sucessos que marcaram uma época.

A comemoração foi dupla, pois, além do reencontro, os presentes também celebraram com muita alegria o aniversário de Maria Gomes, tornando a tarde que antecedeu ao desfile do Bloco Xupa Osso ainda mais especial e repleta de significado.

Entre as músicas e relatos nostálgicos, os ex-alunos não apenas relembraram o passado, mas também celebraram o presente e brindaram ao futuro, fortalecendo ainda mais a amizade e o vínculo eterno que essa turma de 1984 construiu. Foi um Carnaval diferente, onde os corações bateram no compasso da saudade e da felicidade, provando que as melhores histórias nunca perdem a força – elas apenas ganham novos capítulos.

E a certeza que ficou no coração de todos? No próximo ano, o evento será ainda maior!

Ex-alunos presentes: Nivaldo Medeiros, Maria Canto, Aurélio Batista, Antonio Ernesto, Irinéia Paiva, Orlando Alfaia, Walter Marialva (Paraguai), Edilson Belém, Wanderley Silva, Josias Duarte, Leide Paiva e Romualdo de Andrade.

