Thayná foi a garota escolhida “Musa do Futsal” no Baile Vermelho e Preto

Mais um ano a Múltiplos Talentos realizou o Baile Vermelho e Preto e na oportunidade foi escolhida a Musa do Futsal das empresas que estão participando de um campeonato, sendo que a vencedora foi Thayná Siqueira.

Durante o intervalo as quatro garotas que concorreram ao prêmio foram apresentadas ao público por Jailton Santos e Paula e os jurados decidiram, pelos quesitos avaliados, que a candidata da Pasquareli, Thayná Siqueira, foi a grande vencedora, e a candidata dos Moto Taxis, Ana Tercia, ficou em 2º Lugar.

O evento foi realizado no Clube Vila Nova, onde a Banda Lazer fez o show para o público que foi prestigiar o evento, com muito carnaval e forró. Ao final ainda teve apresentação banda do Bloco Pai da Pinga, que agitou e contagiou ainda mais a galera, até as 3 da manhã.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Odirlei Santos

















































http://www.obidos.net.br/index.php/festas/859-thayna-foi-a-garota-escolhida-musa-do-futsal-no-baile-vermelho-e-preto#sigProId8a761b711d View the embedded image gallery online at:





















































http://www.obidos.net.br/index.php/festas/859-thayna-foi-a-garota-escolhida-musa-do-futsal-no-baile-vermelho-e-preto#sigProIdcc3bf3f556 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.