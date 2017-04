SARAU Cultural Forte Pauxis acontecerá dia 21, sexta-feira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos realizará na sexta-feira, dia 21 de abril, na Praça do Forte Pauxis o “SARAU Cultural Forte Pauxis”, com previsão de início para as 19:30h, onde será desenvolvida uma série de atividades, conforme a programação abaixo.

- Exposição de fotografias;

- Exposição de pinturas/quadros;

- Banda Municipal de Óbidos;

- Declamação de poesias;

- Sessão de filmes;

- Apresentação de Eduardo Dias;

- Carimbatuque de Santarém

O convite está feito, vamos prestigiar o evento cultural obidense!

