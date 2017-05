Paróquia São Martinho de Lima iniciou o tempo das Santas Missões Populares

A Paróquia São Martinho de Lima, da Diocese de Óbidos\PA, recentemente iniciou um tempo de graça: o tempo das Santas Missões Populares, sendo que o primeiro retiros será realizado no período de 16 a 18 de junho.

Neste ano que a cidade de Óbidos celebra os 20 anos das SMP, que tanto marca a vida das comunidades e desse povo, a paróquia realiza as SMP, como forma de um grande presente que enche o coração e a vida dos paroquianos de fé, de amor e de esperança, transformando ainda mais a Paróquia em “participativa, misericordiosa, acolhedora e missionária.”

Por que as Santas Missões Populares (SMP) agora? Porque a Igreja é, na sua essência, missionária. Assim, ela se identifica com seu Fundador, Jesus Cristo, o Missionário por excelência, o enviado do Pai. A Missão acontece quando extrapola a ideia de que Missão é só para alguns e, em algumas situações, para transmitir a doutrina cristã. As SMP vislumbram uma Igreja “em saída,” ou seja, sair de si mesma e alcançar as pessoas que tanto anseiam pelo Evangelho, quando, muitas vezes, são tratadas como objetos e feridas em sua dignidade.

As SMP terá como lema: “Ai de mim se não evangelizar”, inspirado nas palavras do apóstolo Paulo, que nos adverte sobre anunciar o Cristo ressuscitado, não por glória ou merecimento, mas por uma necessidade, somos convidados e convocados nesse tempo de missão a ampliar o nosso compromisso de cristãos batizados, colocando em prática a missão a nós confiada: Ide ao mundo e anunciai o evangelho para toda a humanidade (Mc 16,15).

O convite de Jesus é para todos, mesmo sabendo que pode bater um medo, gerar dúvidas e incertezas do quê e como anunciá-lo, Ele próprio vem ao nosso encontro. Em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a força santificadora do Espirito que impele a evangelizar. Por isso como primeiro passo para as Santas Missões Populares é a inscrição dos missionários, que pode ser realizado em nossas comunidades, pastorais e movimentos.

Os missionários inscritos deverão participar dos retiros que acontecerão este ano. E o primeiro acontecerá entre os dias 16 e 18 de Junho, na Escola E.E.M. São José, no Bairro de Santa Terezinha, este retiro será conduzido pelo Pe Luis Mosconi, que desde 1989 vem acompanhando este novo jeito de realizar as Santas Missões Populares. Mosconi esteve à frente das SMP de 1997 em Óbidos, e após 20 anos retorna cidade para conduzir este grande momento da Paróquia São Martinho de Lima.

FONTE: Pe. Leonardo Loures

