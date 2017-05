Comunidade do Arapucu realizará a festividade de NS do Perpétuo Socorro

CONVITE.

Irmãos e irmãs. PAZ E BEM! É com muita alegria que o Conselho Pastoral Comunitário está organizando a festividade de nossa padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste ano fazemos uma reflexão ao Ano Mariano e ao tema central de nossa festa: “Fazei tudo o que o Senhor vos Disser”. Queremos com muita alegria acolher cada um de Vós, devotos de Maria e convidá-los a participar deste momento festivo e devoção a Mãe de Jesus. A nossa Paróquia tem como prioridade este ano a temática “Família” e é com este desejo de famílias cristãs que aguardamos vossas digníssimas famílias em nossa festa que também é sua. Reiteramos nossos votos de amizade e consideração. A comunidade Arapucu.

MENSAGEM DO PÁROCO

Amados filhos e filhas, estamos mais uma vez reunidos em torno da grande festividade em honra de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do Arapucu. Este ano nossa alegria é maior porque estamos celebrando o ano Mariano, onde somos convidados a olhar para Maria, como a escolhida por Deus, uma mulher simples que vivia no meio dos pobres para reacender a chama do amor no coração da humanidade! Somos eternos aprendizes de Maria, com ela aprendemos a ser solidários, a ter um olhar de misericórdia, a dar passos ao encontro do outro e a buscar o seu filho Jesus! Queremos aprender com Maria a não pedir milagres, mas a apresentar as nossas necessidades para que Jesus, olhando para a nossa pobreza, transforme a nossa frágil humanidade no vinho novo do amor e da vida. Maria respeitou a vontade de Jesus e ordenou que os serventes do casamento fizessem tudo o que Jesus dissesse. Então, caro filho, vamos fazer tudo o que Jesus nos mandar, pois este foi o primeiro e o único mandamento de Maria: Fazei tudo o que o Senhor vos disser. Conclamamos a todos os comunitários e devotos de Nossa Senhora a vivermos esse momento especial na vida de nosso Igreja, sendo como Maria verdadeiros discípulos missionários de seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas mãos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que Deus abençoe a todos!

Padre Leonardo Loures

Administrador Paroquial

TRANSLADAÇÃO

No dia 10 de Junho de 2017, a Imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sairá as 06hs de sua Igreja na comunidade Arapucu com destino a comunidade Sagrado Coração de Jesus – Oiteiro Município de Oriximiná, de onde a mesma retornará no dia 23 de junho as 17:30 horas de Barco em procissão fluvial, formando o tradicional círio. Convidamos todos os proprietários de embarcações para que possam abrilhantar o nosso círio enfeitando suas embarcações.

PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA

Dia 23/06/2017 – Sexta-Feira Dia do Círio: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

Saída: Comunidade Sagrado Coração de Jesus Oiteiro Município de Oriximiná.

Responsáveis: Coordenação e Comunidade Sagrado Coração de Jesus Oiteiro Município de Oriximiná

Tema: Fazei Tudo o Que o Senhor vos Disser.

Leituras: 1ª leitura Dt 7,6-11 Sl 102 2ª leitura 1º João 4, 7-16 Mt 11, 25-30

Missa na chegada: 20:00h

Dia 24/06/2017– Sábado: Natividade de São João Batista

Responsáveis: As famílias da Área 02, Escola Professora Wulfilda Rego, Aposentados, comerciantes e Comunidade São Sebastião (Sucuriju).

Saída: Escola Professora Wulfilda Rego

Tema: Com Maria aprendemos a ser fiéis a teu Projeto.

Leitura: 1ª leitura Isaias 49, 1-6 Sl 138 2ª leitura Atos 13, 22-26 Lc 1, 57-66.80

Dia 25/06/2015 – Domingo da Misericórdia

Responsáveis. As famílias da Área 03, Pescadores, Pecuaristas, Agricultores, Clubes de Futebol e Comunidades: Santo Antônio (Curumu), Nossa Senhora de Fátima (Curumu) e Nossa Senhora de Fátima (Quiriquiri).

Círio das Crianças: Saída da residência da senhora Elinéia Procópio às 07hs30min.

Caminhada com Maria: Saída do Sítio Caipira às 17hs30min.

Tema: Maria, Mãe de Misericórdia, amparai nossas famílias.

Leitura: 1ª leitura Jr 20, 10-13 Sl 68 2ª leitura Rm 5, 12-15 Mt 10, 26-33

Dia 26/06/2015 – Segunda–Feira: Dia do Diálogo e Oração.

Responsáveis: As famílias da Área 04 e Comunidades: Santa Rosa de Lima, São João Batista e Nossa Senhora de Aparecida.

Saída: Da residência do senhor José Eneias

Tema: Com Maria Aprendemos dizer Sim a Deus.

Leitura: 1ª leitura Eclo 4, 11-19 Sl 128 Lc 1, 39-45

Missa as 20hs

Dia 27/06/2015 – Terça- Feira: Dia da Festa: PARTILHA

Responsáveis: As famílias da área 01 e as Pastorais da comunidade: Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Catequese e o povo católico em geral.

Saída: Da residência da senhora Cristiana Rocha Batista.

Tema: Eis a Serva do Senhor, faça em mim segundo a tua Palavra.

Leituras: Eclesiástico 15,1–10 Cântico de Maria Lc 1, 46-5 Lucas 1, 26–38

Missa de Encerramento as 19hs30min.

AVISOS GERAIS

Haverá Santa Missa nos dias 23 e 26 de Junho às 20hs. E no dia 27 será após a chegada da procissão as 19hs30min. Todas as noites, haverá procissão, celebração e outras atrações culturais organizadas pelos jovens, professores, catequistas e coordenação. Haverá prêmios para as rabetas que estiverem mais enfeitadas e iluminadas. No dia da festa, haverá apresentação de duas rainhas sendo: Luandra Tamar e Milene Rocha. Dia 25 (domingo) pela manhã, teremos o Círio das crianças saindo da residência da senhora Elinéia Procópio as 07hs30min da manhã e a tarde teremos a caminhada com Maria saindo do Sítio Caipira as 17hs30min, convidamos todos os motoqueiros, proprietários de veículos, bicicleteiros e todo povo para a caminhada.

Durante o período da festa religiosa não venderemos bebida alcóolica.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Conselho Pastoral Comunitário

COMISSÕES E SERVIÇOS

Equipe de Celebração: Marcelo, Douglas, Antonia, Milene, Cleófas, Edivane, Ana Carla, José, Dornelio, Edil do Socorro, Aucicleide, Arlene, Elinelza, Maria Rosa, Redinaldo, Francerlei, Glaucineide.

Equipe de Bar: Péricles, Aucicleide, Antonio Vieira, Jose Ivanilson

Equipe de Cozinha: Edivane, Francerlei, Fátima, Dircelina, Irineide, Edmilza;

Equipe de Ornamentação da praça: Ana Maria, Lea Denise, Livia, Renata, Grupo de Jovens.

Equipe de Ornamentação da Igreja e Clíper: Socorro, Cleófas, Marcinei e Grupo de Jovens JUSC.

Equipe de Leilão de Oferendas e Vales: Celeste Rocha, Raimundo Alves, Mauro Sena, Glaucineide, Marcelo Quércio, Dornélio, André, Elisandra, Lilene;

Equipe de Acolhimento / recepção: Grupo de Jovens- JUSC

Equipe de Limpeza: Grupo de Jovens - JUSC

Zeladores: Joana Baima, José Barros

Barraca de Iguarias: Olimpia e equipe.

Equipe de Programação Social: Redinaldo, Francerlei, Marcelo, Antonio Vieira, Edivane, Alda, Hamilson, Wilmar Franco Francisco Barros, Heurisson, Mauro Sena e demais amigos da comunidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Deus pelo Dom da Vida e por ter permitido alcançarmos Graças diante de Dele em nossas vidas, assim como em nossa comunidade. Agradecer também por mais um ano realizarmos a festa de nossa padroeira. Nossos agradecimentos estendem-se a todos os fiéis devotos de Nossa Senhora que contribuírem com a nossa festa. Peçamos à Deus que nos abençoe e nos proteja e que por intercessão de Nossa Senhora a mãe de Jesus, nossas famílias, nossas vidas e nossas comunidades sejam abençoadas.

Obrigado Senhor! Muito obrigado a todos!

APOIO/COLABORADORES

Paróquia São Martinho de Lima; Comunidade Arapucu; Canoas Rabetas da Comunidade; Comunidades Vizinhas; Comunidades da Área 03; B/M Fazenda São Raimundo; B/M Raice; B/M Marapani; B/M Comandante Gois; C/M 11 de Abril; Comercial, Açougue e Residencial Franco; Mini-box do Denildo Franco. Mini-box e Açougue Alta Beleza; Box Canto Jordão; Escola Professora Wulfilda Rêgo; Hotel Uirapuru; Amigos da Comunidade. Pastorais Comunitárias; Grupo de Jovens JUSC; Pescadores; Agricultores; Pecuaristas; Áreas Pastorais: 1, 2, 3 e 4;

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.