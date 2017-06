“Festa de São Tomé” do Arapucu acontecerá em julho

Recebemos o convite da “Festa de São Tomé” do Arapucu que acontecerá nos dia 06 e 07 de julho de 2017, na comunidade do Arapucu, na residência da família Sena, com uma vasta programação.

Arapucu é uma comunidade próxima da cidade de Óbidos e há mais de 100 anos realiza a Folia de Santos. A Folia de São Tomé é tradição na comunidade há muitos anos. Segundo relatos orais, tudo começou com os antepassados da família Gonçalo, que foi uma das primeiras famílias a habitar o local, atualmente está na responsabilidade da família Sena. Durante determinado período do ano, o Santo era levado para dar a benção das roças, e depois era transportado para as residências onde eram celebradas as ladainhas em latim e essa tradição foi mantida pelas famílias até os dias atuais.

Programação no convite.

