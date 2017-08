13º Festival de Música Obidense: Inscrições encerram dia 8 de setembro

O Femob faz parte da programação alusiva aos 320 anos do aniversário de emancipação de Óbidos, que será realizada em outubro, com inscrições abertas de 8 de agosto a 8 de setembro de 2017.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), divulgou nesta segunda-feira (7), o edital do XIII Festival de Música Obidense (FEMOB), que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2017, em Óbidos, no oeste do Pará.

O festival que tem o objetivo de valorizar a música em suas diversas vertentes, seus compositores, intérpretes, além de promover a diversificação e o acesso à cultura e ao lazer, faz parte da programação de comemoração dos 320 anos do município de Óbidos, que será celebrado no dia 2 de outubro.

As inscrições são gratuitas, e poderão ser feitas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , pelos Correios com postagem confirmada até o dia 31 de agosto, ou pessoalmente na Casa de Cultura, localizada na Rua Idelfonso Guimarães – s/n no centro de Óbidos, em horário comercial, no período de 8 de agosto a 8 de setembro de 2017.

Dentre as canções inscritas serão selecionadas 24 composições. A triagem será realizada por um corpo técnico, indicado pela Comissão Organizadora do Festival. A comissão publicará a lista das canções selecionadas no dia 15 de setembro de 2017, nos sites: wwww.prefeituradeobidos.com.br, www.obidense.com.br e www.obidos.net.br. Os endereços irão disponibilizar também o edital e a ficha de inscrição para os interessados em participar da disputa.

O festival considerado um dos mais tradicionais e concorridos da região, atrai músicos de várias regiões do Brasil. A Semcult já trabalha na organização do evento há mais de dois meses, para garantir a qualidade e a transparência na escolha das composições que serão inscritas.

“O Femob é um dos grandes festivais do oeste do Pará, por isso todo o processo de organização do evento já está com os trabalhos avançados. A comissão julgadora será formada por pessoas qualificadas para avaliar letra, arranjo e interpretação das músicas inscritas. Iremos trazer jurados de fora, com experiência na área musical, tudo para que possamos ter um festival de qualidade”, garantiu Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário de cultura e turismo de Óbidos.

Premiação

Os três primeiros colocados receberam um total de 10 mil reais em premiação. O vencedor receberá 5 mil reais e um troféu, o segundo colocado terá direito a 3 mil reais e um troféu, e ao terceiro colocado será destinado 2 mil reais e um troféu.

Outros 3 mil reais serão destinados ao melhor arranjo, melhor letra, e melhor intérprete, conforme avaliação do corpo de jurados do Femob.

Mais informações acesse o edital do FEMOB 2017 e anexos.

-FEMOB – EDITAL DO XIII FEMOB

-FEMOB-ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

-FEMOB-ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

-FEMOB-ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO

-FEMOB-ANEXO IV-INSCRIÇÃO FEMOB

FONTE: – ASCOM/PMO

