Vila Curumú: 29º Festival do Tucunaré será realizado neste fim de semana 

Evento fomenta o turismo em uma das regiões mais belas do município de Óbidos.

Praias exuberantes cercadas por águas calmas e convidativas para um bom banho, esse é o cenário da região onde está localizada a Vila União Curumú, distante a 28km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará. É neste cenário que será realizado no período de 15 a 17 de setembro o 29º Festival do Tucunaré.

O Festival do Tucunaré – um dos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai milhares de pessoas todos os anos no mês de setembro, quando surgem belas praias ao entorno da comunidade, e é em uma delas que é montada a estrutura onde o festival é realizado.

O lago que tem o mesmo nome que identifica a vila, é conhecido pela fartura do Tucunaré, espécie considerada umas das mais populares da Amazônia, que tem hábitos diurnos e que busca as águas calmas dos lagos para a reprodução.

Os preparativos para o evento mobilizam os moradores da localidade que esperam receber um bom público na edição deste ano do festival.

A programação diversificada, além de valorizar as tradições da comunidade, contempla a parte cultural e esportiva. Leilões e bailes dançantes na sede da comunidade também fazem parte dos atrativos do evento. A escolha da Rainha do Festival é um dos momentos marcantes da festa que celebra a piracema do Tucunaré às margens do lago Curumú.

O evento realizado pelos moradores da vila, conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que auxilia com a logística necessária para a realização do festival.

“Estamos dando todo o auxílio possível nesse momento para a realização do festival. Estamos reunindo com moradores e organizadores do festival e definindo todos os detalhes, não restando dúvidas de que este será mais um grande evento realizado pelos moradores da Vila Curumu”, afirmou Luiz Carlos Queiroz, secretário de cultura e turismo de Óbidos.

A diversidades de pratos feitos com o Tucunaré é uma atração à parte do festival, que além de impulsionar o turismo na região conhecida pelas suas belezas naturais, ajuda a angariar recursos para a manutenção de projetos desenvolvidos pelos próprios moradores da localidade.

Programação:

15/09 (sexta-feira)

19h30 – Abertura com a presença de autoridades municipais na Sede Clube de Mães

20h – Apresentação das candidatas ao título de Rainha do Festival

20h30 – Apresentações culturais e danças

22h – Seresta com música ao vivo

16/09 (sábado)

Manhã

Maratona (Percurso – Serrinha até a sede da Vila do Curumú)

Corrida de Rabeta

Tarde

13h – Mine torneio de duplas e leilão

Obs. A partir das 13h música ao vivo com Dedê e Marlene

22h – Festa dançante com a Banda Lazer de Óbidos

17/09 (domingo)

8h – Música ao vivo na praia do Curumú, com leilão de pratos variados do Tucunaré

16h – Desfile das candidatas ao título de Rainha do Festival

19h – Encerramento do festival

FONTE: ASCOM/PMO

