Concerto acústico “Dois Violões da Amazônia” em Óbidos, dia 09

Acontecerá em Óbidos, nesta quinta-feira, dia 09, na Casa da Cultura, o concerto acústico do Projeto “Dois Violões da Amazônia”, na Casa da Cultura, com inicio previsto para as 19:30h, com os violonistas Ricardo Smith e José Maria Bezerra.

Dois Violões da Amazônia é um projeto artístico idealizado pelos músicos e professores universitários José Maria Bezerra e Ricardo Smith. O encontro dos artistas aconteceu no final da década de 1990 e rendeu uma série de apresentações em eventos acadêmicos, no Estado do Pará. A partir de 2015 a parceria ganhou uma nova performance e o repertório que já era refinado passou a incluir obras autorais em arranjos para violão solo ou duo.

Em 2018, como não podia deixar de ser, a dupla aceita um novo desafio e lança o Projeto “Dois Violões da Amazônia”, que também tem em sua essência obras autorais dos dois músicos. São composições que prezam por um caráter idiomático do violão brasileiro e amazônico, em concerto de formato acústico.

www.obidos.net.br

