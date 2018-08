Acontecerá no dia 1º de setembro de 2018, a tradicional Festa do Rio da Iha, comunidade de Óbidos que todo ano promove esse evento, e que terá como atração principal Romeu, direto de Belém do Pará.

Terá ainda como atrações: Banda 5ª Dimensão, Forró PRIM, DJ Batidão, Wilian Torres, Top´s, Trio Recordações, entre outras atrações.

Segundo informações dos organizadores, haverá transporte de Óbidos, Curuá, Alenquer e Santarém.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.