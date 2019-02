Domingo (17) é dia de folia, e dia de pré-carnaval com o Bloco Unidos do Morro, o bloco do maior ícone do Carnapauxis, o “Mascarado Fobó.”



Vem com a gente brincar o Carnapauxis, vem pra Óbidos, a Capital da Folia.



Confira o itinerário da alegria: Rua Princesa Isabel / Av. Prefeito Nelson Souza / Dr. Picanço Diniz / D. Machado / Rua Justo Chermont até a Praça da Cultura.



Carnapauxis 2019 - A Festa do Mascarado Fobó.





