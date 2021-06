O 34º Festival do Jaraqui de Óbidos acontece neste fim de semana, confira a programação

A Associação Cultural Obidense (ACOB) realiza neste fim de semana o XXXIV Festival do Jaraqui de Óbidos. Veja a programação:

Sexta-feira (18/06) - Live em Belém do Pará com Tidão Dias e banda.

Sábado (19/06) - Live em Manaus com Lelé Chaves e banda.

Domingo (20/06) - Live em Óbidos com Eduardo Dias e convidados, na sede da Associação Cultural Obidense (ACOB)

Domingo (20/06) - Festival Gastronômico do Jaraqui, com pratos típicos: Maniçoba, Vatapá de camarão e jaraqui (frito, no escabeche, no tucupi).

Domingo (20/06) - Apresentação de quadrilha junina na sede da ACOB.

Domingo (20/06) - Apresentação da Rainha do Festival do Jaraqui, na sede da ACOB.

Participe do XXXIV Festival do Jaraqui de Óbidos e ajude a ACOB a manter vivo o nosso maior patrimônio, o Museu Integrado de Óbidos (MiOB), o de maior acervo histórico do oeste do Pará.

Faça sua doação pelo PIX 10911413200 (Bradesco).

Fonte: ACOB

Fotos João Canto