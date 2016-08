Diocese de Óbidos\PA realiza 5º Congresso da Pastoral da Juventude

A Diocese de Óbidos realizará de 23 a 25 de setembro seu V Congresso da Pastoral da Juventude. O evento irá ocorrer na cidade de Alenquer\PA, e vai contar com a participação de jovens das cidades que pertencem a Diocese, além de vários religiosos e religiosas. Da cidade de Óbidos 120 jovens estão participando do Congresso.

O Congresso terá como tema: Juventude, identidade e horizonte. O tema escolhido visa buscar fortalecer nos jovens que pertencem aos grupos jovens uma identidade “pejoteira”, visando olhar para novos horizontes, buscando uma nova civilização do amor.

Vale a pena ressaltar que PASTORAL DA JUVENTUDE é ação organizada dos jovens que são Igreja junto com seus pastores e com toda comunidade para aprofundar a vivência de sua fé e evangelizar outros jovens com opção evangélica preferencial e consciente pelos jovens das classes populares e pelos jovens marginalizados, em vista da construção de um mundo mais fraterno e justo, a fim de que se transformem em novos homens e novas mulheres, sendo pois agentes da construção da nova sociedade, guiados pelos critérios evangélicos.

Destacamos que é uma Pastoral “DA” juventude, e não “de” juventude. Se fosse “de” Juventude, seriam os outros: padres, religiosos(as), adultos e leigos, trabalhando para os jovens. Ou seja, não seriam os jovens sujeitos da história. Mas sendo Pastoral “da” Juventude significa dizer que o compromisso primeiro de fazer o que Jesus fez no meio da juventude, é do jovem. “É o jovem evangelizando o próprio jovem!”

Durante o congresso serão realizados momentos de oração, missas, reflexão, estudos e noite cultural. Vários subtemas serão abordados no Congresso: Mística e Espiritualidade; Afetividade e Sexualidade, Projeto pessoal de vida, inserção e participação social. A expectativa é que 700 pessoas participem dos três dias do Congresso.

O CARTAZ

A arte do cartaz foi elaborada em cima do tema escolhido para o congresso: “Juventude, identidade e horizonte”. O cartaz tem duas cores predominantes: o amarelo que representa a alegria e entusiasmo que marca a juventude; o vermelho que recorda a cor da pele dos primeiros habitantes, os índios, (“os peles-vermelhas”, como foram chamados na América do Norte) e também o sangue dos mártires, derramado por estes povos na época da conquista destas terras pelos europeus e nos nossos dias. Mártires de ontem e de hoje.

Do lado esquerdo do cartaz temos no fundo o mapa de nossa Diocese de Óbidos, que deixa claro que temos uma missão a cumprir dentro de um chão, e temos como objetivo levar a PJ em todas cidades de nossa Diocese. Do lado direito temos a logo da Pastoral da Juventude, em vermelho lembrando a cor da paixão. Paixão pelo novo, pelo protagonismo juvenil, e também recorda a paixão de Jesus Cristo; a cruz que é o símbolo do cristão, essa cruz esta estilizada, como se tivesse deitada no chão, servindo de caminho, rumo ao sol, o nosso horizonte. Abaixo do logo da PJ temos cinco jovens que demostram a alegria e entusiasmo de entrar nessa estrada, dispostos a conhecer o novo, que buscam uma identidade que os leve a um novo horizonte, a civilização do amor.

FONTE: Diocese de Óbidos

