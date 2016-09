O 41º Baile dos Pauxis, em Belém, será realizado dia 07 de outubro

Em sua 41ª edição, o “Baile dos Pauxis” será realizado no dia 07 de outubro – sexta-feira, em Belém do Pará, antivespera do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses e amigos estarão visitando a capital paraense.

Este ano o “Baile dos Pauxis” acontecerá pela terceira vez na sede do Paysandu Esporte Clube ao som da Banda Orlando Pereira, e como tradição, acontecerá a escolha da Garota Óbidos, sorteio de brindes e muita diversão.

Mais uma vez o conterrâneo Edinaldo Mousinho (Botto) estará promovendo o Baile, reduto de encontro dos obidenses e amigos que residem em Belém ou vão visitar a capital paraense por ocasião do Círio.

Origem do Baile dos Pauxis

A origem do Baile, segundo Edinaldo, aconteceu em 1975, quando um grupo de obidenses que residiam em Belém percebeu que o contato entre eles quase não existia, apesar de morarem na mesma cidade. Aí surgiu a ideia de organizarem um Baile para que pudessem rever os amigos e realizar uma grande confraternização. Desde então, essa festa acontece no mês do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses estão em Belém.

Este ano o convite traz em sua capa “Uma vista aérea da cidade de Óbidos”, foto de Alacid Canto e na parte interna a “Praça José Veríssimo”, foto e João Canto

Serviços:

BAILE DOS PAUXIS

DATA: 07 de outubro de 2016 (Sexta)

LOCAL: Sede social do Paysandu

BANDA: Banda Orlando Pereira

PROMOTOR: Edinaldo Mousinho (Botto)

CONTATO: (91) 99258-6181/98212-7016. O valor da mesa é de R$ 200,00. Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

CIDADE: Belém do Pará

