UFOPA Campus Óbidos realizará o I Seminário de Integração Educacional, Científico e Social

A Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, através da Coordenação Institucional do PARFOR, convida educadores em geral, alunos do ensino médio, acadêmicos de graduação e pós-graduação e a sociedade em geral para participarem, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2017, do I Seminário de Integração Educacional, Científico e Social da UFOPA/Campus Óbidos. O objetivo do evento é instalar um espaço acadêmico propício à apresentação pública dos Trabalhos de Conclusão de Cursos – TCCs dos alunos concluintes das turmas do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR – Turmas de 2012 e estreitar relações com as redes de escolas públicas de educação básica, organizações instituídas e constituídas da sociedade obidense, integrando suas atividades de ensino, pesquisa e extensão para dialogar com a sociedade obidense.

P R O G R A M A Ç Ã O

16/01/2017 - Manhã

8h – Credenciamento

8h45 - Abertura do Evento: composição da mesa de autoridades.

Hinos oficiais - Banda de Música Diocesana, do bairro São Francisco.

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

9h15 às 11h30 – Painel Expositivo: A Emenda Constitucional nº 95 (PEC 55) no panorama brasileiro e seus efeitos no campo da educação e da saúde

- Representante da OAB

- Representante do IFPA

- Representante da UFOPA

16/01/2017 - Tarde

14h às 16h – Atividades: exposições orais, minicursos e oficinas:

1) Fotografia e representação da realidade do sujeito - Rômulo José Viana

2) Exposição Oral - As escolas de Óbidos na luta contra a discriminação e o preconceito no espaço escolar e exposição de material didático sobre educação étnico racial - Acadêmicos/ Pedagogia/2015

3) Atividades Lúdicas na Educação Infantil: dança, músicas, teatro, jogos, brinquedos e brincadeiras – Acadêmicos/Pedagogia/2013

4) Diálogos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes - Profa. Drª Marilene Barros

16h30 às 18h – Palestra - Educação e Saúde: a parceria necessária à preservação da vida – representante da Secretaria de Saúde

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

17/01/2017 - Manhã

8h às10h – Mesa Redonda: Abordagens sobre a Reforma do Ensino Médio introduzida pela Medida Provisória 746/2016 nas escolas brasileiras

- Representante da UFOPA;

- Representante da 7ª URE;

- Representante da SEMED;

- Representante do Corpo Docente do PARFOR

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

10h30 às 12h – Apresentação pública de Trabalhos de Conclusão de Curso dos acadêmicos da turma de Licenciatura em Pedagogia – PARFOR/ 2012.

12h às 14h: intervalo para o almoço

17/01/2017 - Tarde

14h às 16h: - Apresentação pública de Trabalhos de Conclusão de Curso dos acadêmicos das turmas de Licenciatura em História e Geografia e Licenciatura em Matemática e Física - PARFOR/2012.

16h às 17h30: - Atividades: exposições orais, minicursos e oficinas:

1) Exposição Oral: Combate ao bullyng nas escolas de Óbidos - Equipe Multidisciplinar da SEMED

