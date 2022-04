Inscrição ao edital de incentivo à arte e à cultura da FCP encerra 22 de abril

As inscrições ao edital da Fundação Cultural do Pará (FCP) iniciam em 21 de fevereiro e terminam às 23h59 do dia 22 de abril de 2022.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) lançou em fevereiro o Edital N.º 04 /2022, referente ao Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022. O objetivo é premiar neste ano até 50 propostas inéditas que compreendam o universo prático e reflexivo das artes e da cultura, além de fomentar os processos de pesquisa, experimentação, produção, difusão, formação e recepção das mais variadas expressões criações artísticas e processos culturais paraenses.

Conforme o estabelecido nas normas do certame, o concurso será dividido em seis etapas, a começar pela inscrição on-line. Ao todo, serão premiadas até 50 propostas artísticas e culturais com previsão de 50% dos prêmios destinados aos candidatos residentes dos municípios da Região de Integração do Guajará e os outros 50% aos candidatos residentes nos municípios das demais Regiões de Integração.

São três as modalidades de proposta apresentadas pelo edital: Produção e Difusão, voltada para projetos de realização de shows, espetáculos, ocupações públicas, mostras, exposições, festivais, instalações, entre outros; Pesquisa e Experimentação em Arte, que trata de processos que simultaneamente compreendam o universo prático, poético e reflexivo da arte contemporânea, buscando reunir novos princípios nas expressões artísticas; e Práticas educativas em Arte, para .propostas que apresentem uma dimensão poética e/ou experimental em educação e que gerem movimentos de transformação e integração social das pessoas.

FONTE: FCP