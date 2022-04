Estão abertas as inscrições para a Oficina de Carimbó, promovida pelo cantor e compositor Eduardo Dias. O Evento acontecerá na Associação Menino Jesus, em Óbidos, e está aberta ao público em geral que se interessar pelo tema.

Segundo Eduardo Dias, as inscrições para a oficina estão abertas e podem ser efetuadas com o mesmo, sendo que a oficina iniciará no mês de maio, com carga horária ainda não definida.

Participe!