ÓBIDOS: Diretoria da Festividade de Sant´Ana divulga programação

Estamos divulgando a programação da Festividade de Sant´Ana 2022, que acontecerá no período de 10 a 26 de julho de 2022, em Óbidos. A festividade inicia oficialmente com o Círio Fluvial de Sant´Ana, que acontecerá no dia 10 de julho, com saída do Distrito do Flexal.

Alguns avisos importantes da Programação:

- As procissões voltarão a acontecer de forma tradicional com romeiros saindo em caminhada;

- Durante a festividade as missas iniciarão as 19h30;:

- Os batizados ocorrerão nos dias 16 (sábado) as 10h e 24(domingo) de julho às 10h30

- A Caminhada da comunidade do Cipoal acontecerá no dia 08 de julho;

- A Cavalgada de Sant'Ana será no dia 17 de julho, concentraçãoàs 9h no Sindicato Rural;

- O Leilão de vales ocorrerá no domingo, dia 24/07/2022 a partir das 11 hs;

- O bingão de Sant' Ana acontecerá no dia da festa, 26/07/2022, partir das 14 hs.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

