Bloco Serra da Escama realizará leilão, dia 05 de fevereiro, para angariar recursos

O Bloco Serra da Escama, que tem como presidente Marquinho Mamede e vice presidente, Márcio Pinto, realizará no dia 05 de fevereiro de 2023, o leilão de uma REDE com o tema do Carnapauxis, com objetivo de angariar recursos para colocar o Bloco na rua, nos dias oficiais do Carnaval, em Óbidos.

Sobre o Leilão, foi criado um grupo no WhasApp, onde já estão ocorrendo os lances, e no dia 05 de fevereiro, com transmissão ao VIVO pelas redes sociais, será realizado o leilão virtual da rede e o que mais for arrecadado.

Veja a mensagem de Márcio Pinto:

“Boa tarde amigos!

O Bloco Serra da Escama estará leiloando no dia 05 de fevereiro, às 11:00hs, uma linda rede com o tema do nosso Carnaval. A arrecadação será toda voltada para ajudar o bloco a custear suas despesas para o seu desfile oficial. Contamos com a ajuda dos amigos. Logo, estaremos criando um grupo com este propósito. Agradece a Diretoria do Bloco Serra da Escama.”

Quem quiser participar do Leilão Virtual procurrar os diretores do Bloco!

PARTICIPE!