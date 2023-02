Projeto Força da Mulher e Crianças da Amazônia é realizado em Óbidos

A Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, coordenado pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou ação no dia 11 de fevereiro de 2023 no Mocambo Pauxi área rural do Município de Óbidos com o objetivo de fortalecer mulheres e crianças integrantes do projeto.

O Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” realizou a entrega de materiais referentes ao Eixo III - Geração de renda para o grupo de mulheres, contendo diversos materiais para o cultivo da Horta implantada na comunidade.

Após a entrega dos materiais foi realizado ação relativa ao Eixo IV - Autoestima que visa realizar atividades que fortaleçam a autoestima de mulheres e crianças participantes do projeto. Com o objetivo de integrar o grupo de mulheres e realizar incentivo a prática de esportes, através de materiais desportivos, fora realizado torneio Feminino e Torneio infantil na comunidade.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia” é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres de nossa região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a auto estima e fortalecendo o serviço pastoral.

Fonte: Diocese de Óbidos