UFOPA: Inscrições abertas para seleção do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 

O curso de Engenharia Sanitária e Ambiental destinado a assentados da reforma agrária será ofertado pela Ufopa em parceria com o Incra. Período de inscrições 20/03 a 9/04.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas à seleção diferenciada de candidatos oriundos de comunidades rurais, assentados da reforma agrária e assistidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para o Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental (BESA). As inscrições iniciaram-se no dia 20 de março e vão até o dia 9 de abril, exclusivamente pela Internet. Mais informações ao final deste texto.

Quem pode se inscrever

Poderão se inscrever os candidatos que tiverem concluído ensino médio, educação básica ou educação profissional de nível técnico ou equivalente, em estabelecimento de ensino declarado por conselho estadual ou pelo Conselho Federal de Educação, com data de conclusão anterior à da sua matrícula.

Esta seleção está sendo ofertada pela Ufopa em parceria com o Incra nos termos da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, do Estatuto e do Regimento Geral da universidade.

Sobre o Pronera

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) é uma política pública de educação do campo, desenvolvida nas áreas de reforma agrária e executada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

O objetivo do programa é fortalecer as áreas de reforma agrária em todas as suas dimensões: econômica, social, educacional, política e cultural, visando a promover a justiça social no campo por meio da democratização do acesso à educação, da alfabetização e escolarização de jovens e adultos, da formação de educadores para as escolas do campo e da formação técnico profissional de nível médio, superior, residência agrária e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

A Ufopa e o Incra formalizaram parceria para implantação desta primeira turma de graduação do BESA para atender a jovens e adultos que residem em assentamentos reconhecidos pelo Incra. Com esta parceria, a Ufopa amplia sua área de atuação com a inclusão de populações específicas, ampliando a oferta de vagas e aumentando o acesso de jovens ao ensino superior, contribuindo com a Meta 12 do Plano Nacional de Educação.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente via Internet, na página https://pronera2023besa.ufopa.edu.br/ , das 10h do dia 20 de março de 2023 até as 23h59min do dia 9 de abril de 2023, observado o horário de Brasília.

Confira o edital AQUI.

