Fundação Cultural do Pará prorroga prazo do edital de Obras Literárias e de Não-Ficção

Inscrições online se voltam para escritores e outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais listadas no edital, publicado no Diário Oficial.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) informa que o edital de Obras Literárias e de Não-Ficção está com as inscrições prorrogadas até o dia 24 de abril. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (23). As inscrições podem ser feitas através de um formulário online. Podem participar escritores e outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais listadas no edital.

De acordo com a FCP, o edital objetiva premiar 63 obras inéditas e escritas em língua portuguesa, como romances, dramaturgia, cultura popular e gastronomia. O valor total destinado à premiação do certame é de R$ 1.260.000. Cada obra deve receber em torno de R$ 20 mil. O candidato deverá optar pela categoria de premiação em conformidade com a dimensão da produção da proposta, com o cronograma e orçamento apresentados.

Em caso de dúvidas, a FCP informa o email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , e comunica que, para garantir um adequado suporte aos proponentes, as respostas seguirão a ordem de chegada dos e-mails enviados até às 14h (horário oficial de Brasília), do penúltimo dia do edital.

Inscreva-se através deste link

Para mais informações, acesse a aba de editais no site da Fundação Cultural do Pará (www.fcp.pa.gov.br)

FONTE: Agência Pará