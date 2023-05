ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria inicia neste sábado, dia 27

A tradicional Festividade de Santa Maria, do Bairro do Centro, em Óbidos, inicia neste sábado, dia 27, e vai até o dia 31 de maio de 2023, sendo que a coordenação divulgou a programação para os dias de Festividade, que este ano será organizada pelo Conselho de Santa Maria.

A Festividade iniciará com o Círio, no dia 27 de maio, o qual sairá da sede da Colônia dos Pescadores Z-19 e seguirá até a Catedral de Sant´Ana, onde acontecerá a Santa Missa.

Conforme programação, no período de 9 a 18 de maio acontecerá a Peregrinação com a Imagem de Santa Maria, nas famílias da Comunidade. Acontecerão celebrações diárias no horário de 19h30 na Catedral de Sant'Ana.

Durante a Festividade você terá a oportunidade de degustar no Cliper de Sant'Ana do mais variado cardápio preparado especialmente pra você, além de atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.

No dia 28 de Maio, Domingo, haverá PRIMEIRA EUCARISTIA às 9h30 e CRISMA ás 19h.

No dia 31 de Maio às 18h a imagem de Santa Maria sairá em carreata visitando as comunidades e paróquias da cidade, em seguida celebração de Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant'Ana.

Confira a programação completa. Clique na imagem....



