ÓBIDOS: 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, inicia nesta quarta (28)

A cidade de Óbidos se prepara para sediar a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá nos dias 28 e 29 de junho. Com o tema "Qual é o serviço social que nós queremos?", o evento reunirá representantes de diversos setores da sociedade em busca de aprimoramento das políticas de assistência social no município.

Durante dois dias de debates e reflexões, profissionais, gestores públicos, usuários dos serviços e demais interessados na área irão se reunir para traçar novas metas e estratégias que visem melhorar a qualidade dos serviços sociais oferecidos em Óbidos.

A conferência abordará questões fundamentais para a promoção do bem-estar e da inclusão social, com discussões sobre o acesso aos direitos, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, prevenção e enfrentamento da violência, além de outras pautas relevantes para a assistência social no município.

O evento terá início às 16h do dia 28 de junho e se estenderá até as 20h. No dia seguinte, 29 de junho, as atividades começarão às 8h e seguirão até às 18h. Serão momentos de diálogo, aprendizado e troca de experiências entre os participantes, com o objetivo de buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados na área social.

A Conferência Municipal de Assistência Social é uma importante oportunidade para a população de Óbidos se envolver ativamente na construção de políticas públicas mais eficientes e inclusivas. Ao final do evento, serão elaboradas propostas que serão encaminhadas aos órgãos responsáveis, visando à implementação de ações concretas no âmbito da assistência social.

A participação de todos é essencial para que as decisões tomadas durante a conferência reflitam as demandas reais da comunidade. Portanto, é fundamental que os cidadãos interessados compareçam e contribuam para a construção de um serviço social mais efetivo e alinhado às necessidades do município de Óbidos.

