Diocese de Óbidos abre inscrições para Cursos Livres com vagas para Informática

A Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús, anunciou a abertura das inscrições para os Cursos Livres oferecidos no Centro da Juventude – Projeto "Living Peace - Vivendo a Paz". As oportunidades incluem vagas para os cursos de Informática Básica, Artes Marciais, Aulas de Reforço, Esporte – Vôlei e Música.

As inscrições estarão disponíveis no período de 03 a 07 de fevereiro e devem ser realizadas presencialmente na secretaria do projeto. Para se inscrever, é necessário apresentar um documento de identificação com foto do candidato ou do responsável.

Os cursos são voltados para jovens e demais interessados que desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades em diferentes áreas. A iniciativa reforça o compromisso da Diocese de Óbidos com a formação e o desenvolvimento da comunidade local.

Não perca essa oportunidade! Corra e garanta sua vaga!