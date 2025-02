IFPA abre 2ª Manifestação de Interesse para Vagas Remanescentes do PSU 2025

A Comissão de Processo Seletivo do Instituto Federal do Pará (IFPA) anunciou a abertura da 2ª Manifestação de Interesse para preenchimento das vagas remanescentes do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2025 dos cursos técnicos integrados.

O período de manifestação de interesse ocorre das 10h do dia 10 de fevereiro até as 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2025 e deve ser realizado exclusivamente online por meio do sistema da Fundação CEFETMinas.

Quem pode participar?

Podem se inscrever candidatos que tenham interesse em ingressar no IFPA em 2025 e que ainda não tenham matrícula deferida no PSU 2025.

A classificação será realizada por ordem de inscrição, ou seja, a data e o horário do cadastro definirão a posição do candidato na lista de seleção.

Como se inscrever?

Para manifestar interesse, o candidato deve:

Acessar o site da Fundação CEFETMinas (Clique aqui). Fazer o cadastro no sistema ou acessar com login e senha. Selecionar o campus e o curso desejado. Confirmar a participação e aceitar os termos de ampla concorrência. Finalizar a inscrição e baixar o Comprovante Definitivo de Inscrição.

Cronograma

Publicação das orientações: 07/02/2025

07/02/2025 Período de manifestação de interesse: 10/02 a 11/02/2025

10/02 a 11/02/2025 Divulgação do resultado da manifestação: 13/02/2025

13/02/2025 Período de habilitação de matrícula: 14/02 e 17/02/2025

14/02 e 17/02/2025 Resultado da habilitação de matrícula: 18/02/2025

18/02/2025 Encerramento da 2ª manifestação de interesse: 20/02/2025

Os candidatos classificados serão chamados conforme a disponibilidade de vagas e terão até o 20º dia do calendário acadêmico do campus para efetivar sua matrícula.

FONTE: IFPA