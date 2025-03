Show de Babado Novo em Óbidos movimenta a Praça da Cultura

O Carnapauxis 2025 segue a todo vapor em Óbidos, no Pará, e na noite desta sexta-feira (28), a Praça da Cultura, conhecida como "Fobódromo", foi palco de um dos momentos mais esperados do evento. A banda Babado Novo, liderada por Mari Antunes, levou uma multidão ao delírio com um show repleto de energia e grandes sucessos do axé music.

A noite começou com o desfile do Bloco Serra da Escama, que arrastou foliões pelas ruas da cidade antes de se apresentar na Praça da Cultura. Em seguida, por volta da meia-noite, a banda Babado Novo subiu ao palco e fez a sua estreia em Óbidos. No repertório, hits como “Bola de Sabão” e “Safado, Cachorro, Sem-Vergonha” garantiram a animação do público, que cantou e dançou do início ao fim.

Reveja a transmissão....

Com mais de 20 anos de história, a Babado Novo é uma das bandas mais icônicas da música baiana. Fundada em 2001 e inicialmente liderada por Claudia Leitte, a banda conquistou projeção nacional em 2003, marcando época com seus sucessos. Hoje, sob o comando de Mari Antunes, a banda segue levando alegria aos palcos do Brasil e mostrando que o axé continua vivo e pulsante.

O Carnapauxis 2025, organizado pela Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), segue até o dia 4 de março, com sete blocos carnavalescos desfilando e diversas atrações na Praça da Cultura. A festa, que é gratuita, atrai foliões locais e turistas, consolidando-se como um dos maiores carnavais do Pará.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/midias/pra-voce/7733-show-de-babado-novo-em-obidos-movimenta-a-praca-da-cultura#sigProId977ee3cc47 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e João Canto