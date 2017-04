Carnês do IPTU 2017 começaram a ser entregues em Óbidos

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU referente ao ano de 2017 começaram a ser entregues aos donos de imóveis de Óbidos, pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças – Sempof.

Conforme o chefe de tributos da Prefeitura de Óbidos, Sr. Xavier Araújo, este ano existem várias formas de pagamento do IPTU, sendo que, se for pago antecipadamente terá descontos diferenciados: 30% se for pago até 15 de julho; 20% se for pago até 15 de agosto e pode ser pago até três parcelas, com base no valor principal do imposto, sem desconto.

Xavier informou que a distribuição iniciou no dia 03 de abril e deverá encerrar no dia 30 de abril. “A inadimplência do IPTU em Óbidos é muito grande. Nos últimos anos que fizemos o levantamento a inadimplência ficou em torno de 70%”, comentou Xavier.

Segundo Xavier, existe muita reclamação da população em relação a execução dos serviços realizados pela Prefeitura e segundo ele, o que falta é a divulgação por parte da gestão dos serviços realizados na cidade com recursos do IPTU, esse seria um dos motivos dessa alta inadimplência.

Cerca de 5.900 carnês estão sendo distribuídos na cidade de Óbidos e a expectativa é que a inadimplência diminua este ano. Sobre isso, Xavier comentou: “A experiência que tenho é que quando inicia uma gestão a tendência é aumentar a arrecadação do IPTU, mais a partir do segundo ano, se as pessoas não observarem nada em relação ao retorno daquele recurso, aí já começam a não querer mais pagar, aí a inadimplência aumenta”, comentou Xavier.

Serviços

Para negociar dívidas anteriores do IPTU ou receber seu carnê que por um acaso não chegou em sua residência, o contribuinte poderá procurar o setor de tributos da Prefeitura de Óbidos localizada na rua Deputado Raimundo Chaves, 338, no centro da cidade, de 8h às 13h.

www.chupaosso.com.br

Fotos: Odirlei Santos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.