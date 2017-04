Grupo Getsêmani intensifica ensaios para encenação da Via Sacra

Entrando na reta final para a apresentação da Via Sacra, em Óbidos, que acontece durante a Semana Santa, os atores da Associação Artística e Cultural Getsêmani, intensificaram os ensaios que estão acontecendo na Praça e no Cliper de Sant´Ana, Praça do Ó e Praça da Cultura, onde acontecerá o espetáculo.

A encenação da Via Sacra, que já vem acontecendo em Óbidos há 24 anos, este ano será dividido em dois atos:

- A primeira parte acontecerá na quinta-feira santa à noite, dia 13, na Praça da Cultura, após a missa do lava pés, quando será encenado o primeiro ato, encerrando com a procissão do fogaréu até o Cliper de Santa Terezinha.

- Na sexta-feira santa, dia 14, será realizado a apresentação do segundo ato, que sairá de Santa Terezinha as 08h, percorrendo algumas ruas, até chegar em frente a Justiça do Trabalho, onde acontecerá a crucificação e a ressurreição de cristo.

Todos estão convidados para participarem do evento que faz parte do calendário cultural do Pará.

Fotos de Vander N Andrade

