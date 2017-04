Prédio da Escola São José retorna às mãos das Irmãs Imaculada Conceição

Durante 45 anos a Escola São José esteve sob a administração do Estado, através da Secretaria de Educação do Estado – Seduc e nesta terça-feira, dia 11, a escola retornou às mãos das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, conhecidas como as irmãs do Colégio Santa Clara, em uma cerimônia realizada na sede da Diocese de Óbidos.

“A Escola São José faz parte da história da educação da sociedade obidense e agora, a ideia é utilizá-lo para a educação novamente. Nós poderíamos instalar aqui, uma escola particular e também um centro universitário, com cursos superiores para que a juventude possa avançar em seus estudos”, comentou Dom Bernardo.

Dom Bernardo informou também, que a luta pra ter a Escola São José de volta, não começou hoje, mais que foi uma conquista de uma luta de muitos anos, cerca de sete anos, e que na conversa que a Diocese de Óbidos teve com o Estado, resultou na construção nas duas escolas do ensino médio, São José e Maurício Hamoy, para que agora o antigo prédio da Escola São José retornasse às mãos das Irmãs.

Segundo Dom Bernardo, a Seduc se comprometeu de realizar a reforma da Escola São José e que vai ser estudado a maneira de se fazer isso. Neste primeiro momento, a parte da escola que está em boas condições de funcionamento, será cedida ao Município de Óbidos para que funcione a escola Felipe Patroni e a gestão municipal se comprometeu de fazer uma reforma básica do prédio.

Para o Prefeito Chico Alfaia, a escola retornou às mãos de seus verdadeiros donos e ao mesmo tempo colocam a disposição da sociedade obidense. O prefeito informou que serão feitas reformas na parte em que o município irá ocupar, para abrigar uma escola municipal e espera que em pouco tempo seja devolvido às Irmãs Imaculada Conceição, para que seja dado o fim devido, quem sabe de uma universidade católica.

Para Ananilva, a espera foi grande, mais a emoção foi maior com a entrega do Prédio e comentou sobre os procedimentos que estão sendo tomados: “Já estamos com a equipe de infraestrutura no local para efetuar a limpeza e depois efetuar os reparos necessários para que possamos trazer as turmas e a estrutura do Felipe Patroni para acomodar na Esola São José, pois estamos com problemas de infraestrutura naquela escola e que precisamos dar segurança para toda comunidade escolar”.

Durante o evento estiveram presentes o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia; Promotora de Justiça, Lilian Braga; Presidente da Câmara, Vereador Preto, entre outros vereadores; Secretária de Educação, Ananilva; Presidente da 7ª Ure, Maria Gracilda; Juiza de Direito; representante das Irmãs Missionárias Imaculada Conceição, Irmã Nila, Ufopa, Melinda Savino e a comunidade em geral.

Foi um momento emocionante a retomada da Escola São José, onde várias pessoas que estudaram na Escola deram seus depoimentos emocionando quem estava presente.

Fotos de Odirlei Santos (1) e Vander N Andrade (2)

