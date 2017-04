Bairro do Perpétuo Socorro recebe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social – Sendes, implantou no Bairro do Perpétuo Socorro, em Óbidos, nesta terça-feira, dia 11, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo prestar serviço socioeducativo e apoio aos jovens, adolescentes do bairro e suas famílias, de forma a incentivar a socialização, a convivência comunitária e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

A Secretária de Desenvolvimento Social – Sendes, Izalina Silva, informou que o programa irá atuar no Bairro, duas vezes por semana, terça e quinta-feira, e cerca de 100 crianças e adolescentes serão atendidas, os quais terão acompanhamento psicossocial, como também receberão formação por meio de diversas oficinas como: música, capoeira, atividades físicas e outras. O acompanhamento será feito pelos auxiliares sociais. “As nossas crianças e adolescentes vêm de famílias desestruturadas, mãe separada, pai separado, a realidade de drogas, então esses vínculos estão quebrados, portanto o objetivo do programa é fortalecer esses vínculos, com o amparo familiar”, informou Izalina.

Durante o evento de lançamento do projeto, o vice-prefeito, Isomar Barros estava presente e comentou sobre a implantação do programa: “Quero parabenizar a implantação do projetoprograma, pois além de buscar o incentivo ao fortalecimento de vínculos, vejo também como oportunidade de estar identificando os futuros profissionais e artistas. Vejo com bons olhos esse projeto aqui no bairro, até porque é um bairro carente de políticas sociais e públicas, pois são várias demandas que existe, então, o pouco que que fazemos, já faz grande diferença”.

Fotos de Odirlei Santos

