A devoção da Via Sacra consiste na oração mental de acompanhar o Senhor Jesus em seus sofrimentos conhecidos como a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do tribunal de Pilatos até o Monte Calvário.

Esta maneira de meditar teve origem no tempo das Cruzadas (século X). Os fiéis que peregrinavam na Terra Santa e visitavam os lugares sagrados da Paixão de Jesus, continuaram recordando os passos da Via Dolorosa de Jerusalém. Em suas pátrias, compartilharam esta devoção à Paixão de Cristo.

Nesse contexto, aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 12, pelas ruas do Bairro de Santa Teresinha, cidade de Óbidos, a encenação da Via Sacra sob os olhos de Maria, encenada por jovens da comunidade.

A programação teve início às 19:30h, saindo da Igreja de Santa Teresinha, subindo a Rua Antônio Brito de Sousa até a área da meteorologia, local que foi todo preparado para a encenação da Via Sacra, onde aconteceu a crucificação e depois retornou pela Antônio Brito de Sousa até a Igreja, quanto os fiéis receberam as bênçãos do Pároco, encerrando o evento que recebeu um bom público.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1008-jovens-do-bairro-de-santa-terezinha-encenam-a-via-sacra#sigProId510980eebb View the embedded image gallery online at:

A Pascoa

Na quinta-feira inicia o tríduo pascal, e representa os três dias mais fortes e mais significativos que preparam para a pascoa. A pascoa é o ponto de chegada e é o sentido mais profundo, é tudo que dá sentido ao que nós celebramos nesses dias, que é a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus.

A sexta-feira Santa, também chamada de sexta-feira da Paixão, é o dia em que a igreja se volta mais para o fato da entrega e morte de Cristo. Nesta data é relembrada a morte de Jesus na cruz, um momento de silencio, interiorização e busca do sentido dessa entrega de Cristo.

No sábado acontecerá a grande vigília pascal, e a celebração da semana santa culmina com o domingo de Páscoa, dia em que se celebra a ressurreição de cristo, o que para os católicos quer dizer um rito de passagem da morte para uma nova vida, a renovação para um novo compromisso com a igreja e com Cristo.

www.chupaosso.com.br

Fotos de Vander N Andrade

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.