Grupo de Teatro Getsêmani encena a Via Sacra em Óbidos

Há 24 anos, durante a Semana Santa, o Associação Cultural e Tetro Getsêmani vem encenado a Via Sacra em Óbidos. Como sempre, a encenação atrai centenas de pessoas numa grande demonstração de fé, quando jovens atores do Grupo realizam a apresentação que emocionam as pessoas que acompanham a via sacra durante todo o percurso, pelas ruas da cidade.

Este ano, diferente dos anos anteriores, o grupo encenou a via sacra em dois atos: o primeiro ato aconteceu na noite de quinta-feira, dia 13, na Praça da Cultura; e o segundo ato foi encenado nesta sexta-feira, dia 14, pela manhã. A encenação da Via Sacra teve início por volta das 09h, da Igreja de Santa Terezinha, passando por várias ruas da cidade de Óbidos, até chega na Capela de Bom Jesus.

Nesse percurso foram encenadas as estações, sendo que cada uma representa uma cena da Via Sacra, onde os atores reproduziram o sofrimento de cristo após ser condenado, até a sua crucificação, que foi encenado nas proximidades da Capela de Bom Jesus.

Realizada durante a Semana Santa, a Via Sacra é um ato litúrgico celebrado pela Igreja Católica para relembrar a paixão e morte de Cristo. Durante a cerimônia, enquanto o sacerdote lê trechos dos Evangelhos, os católicos meditam diante de 14 estações que representam as principais cenas da saga de Jesus.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



