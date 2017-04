SEMANA SANTA: Procissão do Senhor Morto e Missa do Lava Pés

Duas celebrações há séculos fazem parte da tradição da igreja católica durante a Semana Santa: a Missa dos Lava Pés e a Procissão do Senhor Morto. Esses dois eventos aconteceram em Óbidos mantendo a tradição, onde centenas de pessoas foram prestigiar os eventos.



Fiéis lotaram o Salão Paroquial para a Missa do Lava Pés que aconteceu na quinta-feira, dia 13, um ritual que relembra o momento em que Jesus Cristo ensina a humildade ao lavar os pés dos doze discípulos durante Última Ceia. O Padre Devanir realizou os mesmos gestos de Jesus, lavou os pés de alguns obidenses, homens e mulheres, simbolizando a humildade.

Procissão do Senhor Morto

Nesta sexta-feira, dia 14, aconteceu a procissão do Senhor Morto, que relembra o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, a qual saiu do Salão Paroquial por volta da 17:30h pelas ruas de vários Bairros da cidade sempre acompanhado por centenas de fiéis, retornando as 19:30h.



Durante toda a procissão os fiéis carregaram a imagem de Jesus morto, durante a qual predominava o silêncio, numa forma de reflexão, sempre intercalando com cânticos. Este ato religioso foi estabelecido, em Portugal, nos séculos XV e XVI, passando a integrar as celebrações tradicionais da Semana Santa.

Fotos de Vander N Andrade

