O ator Fernando Albuquerque apresentou peça teatral em Óbidos

O ator e diretor de teatro Fernando Albuquerque está em Óbidos há algumas semanas e já ministrou oficinas de teatro na comunidade do Arapucu e na cidade de Óbidos, para o Grupo de Teatro Getsêmani. Na noite desta terça-feira, dia 19, na Casa da Cultura, apresentou uma peça teatral de cunho literário denominada: “O Correio Poético” que aborda vários autores da poesia brasileira.

“O Correio Poético” é uma homenagem e fomento as riquezas dos mais consagrados e poetas brasileiros de todos os tempos como: Manoel Bandeira, Gregório de Matos Guerra, Castro Alves, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, Patativa do Assaré, entre outros, além da poesia lírica com cantos populares da região nordestina.

Segundo Fernando, o espetáculo tem ganhado notoriedade de vários seguimentos acadêmicos e da população em geral. Têm feito a abertura de congressos, reuniões, cerimônias dos poderes Federais, estaduais e municipais.

O espetáculo que teve origem em 1994, em Minas Gerais, e que segundo Fernando, já ganhou uma importância muito grande entre os estudantes, pois tem natureza literária e que ao longo de todos esses anos já percorreu centenas de cidades, em vários estados do Brasil.

Fotos de Vander N Andrade

