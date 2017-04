Paróquia São Martinho de Lima receberá imagem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida

No mês de maio a Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos, receberá pela primeira vez a visita da Imagem da Padroeira do Brasil. Entre os dias 01 e 31 de maio, a Paróquia receberá a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, em comemoração ao seu Jubileu.

A Imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul, São Paulo, no ano de 1717. Portanto, este ano o encontro da Imagem completará 300 anos.

Em comemoração à data, o Santuário Nacional de Aparecida promove o Jubileu “300 anos de bênçãos”, com uma programação devocional e obras de fé que vão nos preparar para o grandioso tricentenário.

A Imagem peregrina chegou ano passado na Diocese de Óbidos, onde aconteceu uma grande festa para acolher a mesma, e desde então ela percorre as Paróquias da Diocese, no próximo mês é a vez da Paróquia São Martinho de Lima.

A imagem visitará todas as 41 comunidades da Paróquia, sendo que acolhida oficial da mesma acontecerá no dia 01 de maio, na Praça de Santa Terezinha. Para este dia uma grande festa está sendo organizada, onde no mesmo dia estará acontecendo a Festa dos Trabalhadores. As 10h acontecerá a meditação do terço, este momento será conduzido pelo grupo do Terço dos homens da Paróquia, movimento que atualmente vem cresce muito na Paroquia. As 11h será a acolhida da Imagem e a Santa Missa, onde acontecerá uma benção especial para os trabalhadores, assim como para os que estão atualmente sem trabalho.

A programação continua em Santa Terezinha até o dia 07, onde acontecerá a Semana com Maria, que terá como tema: "Maria toda de Deus e tão humana." Durante toda semana os fiéis são convidados a vivenciar orações de devoção mariana, e também refletir a respeito da visão cristã sobre a Mãe de Jesus na Bíblia, nos dogmas, e no culto. Durante a programação da Semana com Maria se destaca o momento para as crianças, onde será exibido um filme em desenho animado a respeito da mãe de Jesus. Também acontecerá a exibição do filme "Aparecida o Milagre", que conta a história do encontro da Imagem Milagrosa em Paraíba do Sul.

PROGRAMAÇÃO

Por Pe. Léo Loures

www.chupaosso.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.