Águas do Rio Amazonas começam a invadir as ruas de Óbidos

Este ano a enchente do Rio Amazonas está acima da média (7,70m). As águas já começaram a invadir algumas ruas do centro comercial de Óbidos e as ruas que margeiam o Lago Pauxis (Laguinho) e começa a preocupar as autoridades, comerciantes e a população. A expectativa era que a enchente deste ano não fosse causar esse tipo de transtorno como nos anos anteriores, entretanto isso já está acontecendo, como podem ver nas imagens.

A expectativa das autoridades locais era que este ano a enchente não fosse tão grande, pois no início de abril, estava bem abaixo do nível das enchentes de 2014, 2012 e 2009, entretanto nos últimos 15 dias, essa expectativa se transformou em preocupação. Algumas pontes já estão sendo construídas na Rua Pauxis, que margeia o Laguinho,

A régua de medição das enchentes que a Agência Nacional das Águas (ANA) mantém na Docas do Pará, já está marcando 7,70m, lembrando que maior enchente em Óbidos foi a de 2009 que atingiu a marca dos 8,60m.

Enchentes em Óbidos

As três maiores enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Aguas – ANA, que monitora o nível das águas da Bacia Amazônica desde 1902, foram a de 1953; a de 2009, que chegou na marca dos 8,60m, marcados na estação existente em Óbidos; a de 2012, que chegou na marca dos 8,42m, as quais afetaram diretamente o povo da cidade e do interior causando grandes prejuízos.

