Novas fotos do Sarau Cultural Forte Pauxis

O Sarau Cultural Forte Pauxis, aconteceu na noite de sexta-feira (21), em Óbidos, que teve como cenário principal a Praça Francisco Manoel Brandão, em frente ao Forte Pauxis, monumento que marco do início do povoamento que anos mais tarde viria se tornar a cidade de Óbidos. O projeto teve o objetivo de buscar a valorização e a difusão do patrimônio cultural e imaterial da região.

A programação variada do sarau contou com declamação de poesias, exposição de quadros do artista J. Mamede, exposição fotográfica de Mauro Pantoja, Juliana Pereira e João Canto, mostra dos trabalhos dos alunos do Centro de Formação José Cornélio dos Santos, exibição dos curtas produzidos por alunos obidenses: A Noiva do Museu e o Baile do Judeu, além das apresentações musicais da Banda Municipal, Eduardo Dias, Carimbatuque de Santarém e grupo de carimbó.

Novas fotos de Odirlei Santos

