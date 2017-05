Senai certifica concluintes do curso de pedreiro na comunidade Arapucu

Novas oportunidades no mercado de trabalho e perspectivas positivas para o futuro. Essa é a nova realidade de 21 moradores da comunidade Arapucu, localizada a 17 km da sede do município de Óbidos, oeste do Pará, que concluíram o curso de pedreiro de acabamento, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por intermédio do vereador Rosinaldo Cardoso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Óbidos.

A certificação dos concluintes aconteceu no último domingo (30), durante cerimônia realizada no barracão da comunidade, que contou com a participação do prefeito Chico Alfaia, vice-prefeito Isomar Barros, Iramir Filho (chefe de gabinete da prefeitura), e do vereador Rosinaldo Cardoso acompanhado de sua esposa Célia Regina.

O curso foi realizado no período de 20 de junho a 15 e julho de 2016 na própria comunidade. Os alunos, além de participarem das aulas teóricas, tiveram a oportunidade de colocar em prática as técnicas repassadas pelo instrutor do Senai, construindo a praça em frente à igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro da comunidade. A iniciativa visa proporcionar um local adequado para o lazer dos moradores, com a construção de bancos, área de brinquedos para as crianças e uma quadra de vôlei.

“Iniciativas como essa além de proporcionar desenvolvimento para a comunidade, oferta profissionais capacitados para o mercado, o que é muito importante para o nosso município. Já havia uma parceria com a prefeitura anteriormente e nós vamos manter esse laço com a comunidade Arapucu, através da turma do curso de pedreiro, doando material de construção para a conclusão da praça”, garantiu o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia.

Para a professora Socorro Castro, uma das incentivadoras do curso, a formação mudará a realidade da comunidade e a vida dos alunos. “Hoje temos a oportunidade de ver um novo horizonte para o futuro dessas pessoas. Capacitação é muito importante para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, e agora podemos dizer que muitos desses jovens poderão ingressar em grandes empresas e até mesmo abrir o seu próprio negócio”, comemorou.

A comunidade que tem a sua fonte de renda voltada em sua maior parte para a pesca e a agricultura familiar, tem na capacitação de seus moradores, por meio do curso do Senai, uma oportunidade de diversificar sua fonte de renda. Para o vice-prefeito Isomar Barros, esse é o grande legado deixado no Arapucu. “Fica claro o quanto é importante investir na formação dos nosso comunitários, possibilitando a eles novas formas de subsistência. Nós buscaremos novas parcerias como essa, que desenvolvam nossas comunidades e possibilitem um futuro digno para a nossa população”, afirmou.

As atividades com os recém-formados pedreiros profissionais devem retornar nas próximas semanas, já que os trabalhos de conclusão da obra da praça da comunidade serão retomados com a ajuda da prefeitura de Óbidos. Essa será a primeira vez que a turma tocará o projeto sem o auxílio do instrutor do Senai. “Nossa intenção é trazer o curso do Senai de eletricista para esta comunidade. Me sinto muito feliz em ver essa etapa desse projeto sendo concluída. Agradeço ao Senai pela confiança, a prefeitura e aos moradores que acreditaram que esse curso era viável para o Arapucu. Já estamos providenciando a conclusão da praça, que pretendemos inaugurar em junho durante a festividade da comunidade”, disse o vereador Rosinaldo Cardoso.

Fonte: Ascom/PMO

