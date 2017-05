ENCHENTE 2017: Águas do Rio Amazonas invadem as ruas de Óbidos

Na última década as enchentes do Rio Amazonas vêm tirando o sossego da população ribeirinha que habita essa região há séculos. As enchentes nesses anos, foram bem acima do considerado normal pela população da região e especialistas, causando muitos transtornos às comunidades ribeirinhas, com exceção da enchente de 2016. Este ano as águas do Rio Amazonas voltaram a preocupar a população obidense e gestores públicos, pois já começaram a inundar as ruas do centro comercial de Óbidos e a ruas que margeiam o Laguinho.

Em 2009, a maior das enchentes do último século na região, atingiu a marca de 8,60m, no dia 02 de junho, segundo a Agência nacional das Águas – ANA (ver foto da marca da enchente). Em 2012, a enchente do Rio Amazonas, em Óbidos, no dia 12 de maio, atingiu a marca de 8,40m. Em 2014 chegou próximo a marca dos 8,40m e afetou diretamente os moradores das várzeas e da cidade. As águas do rio Amazonas invadiram as casas dos ribeirinhos fazendo com que muitos migrassem para a cidade ou para as terras-firmes. Muitos resistiram, permaneceram em suas residências, construindo novos assoalhos (conhecido como maromba), apesar de toda dificuldade.

Em 2016 a enchente deu uma trégua, entretanto agora em 2017, as águas começaram a invadir as ruas de Óbidos que margeiam o Rio Amazonas e o Laguinho e segundo a régua da ANA que fica no porto das Docas do Pará (fotos), o nível das águas atingiu a marca do 7,90m. Segundo os coordenadores da Defesa Civil de Óbidos, essa marca já está acima da cota de alerta para Óbidos, que é de 7,73cm.

Como podem ver nas imagens, a pontes começam a proliferar pelas ruas alagadas e a Defesa Civil está em estado de alerta.

Lembrando que as médias mais altas do Rio Amazonas registrados nessa estação da ANA são no final do mês de maio, início de junho.

