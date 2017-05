Inscrições para o Enem 2017 iniciaram nesta segunda-feira, dia 8

As inscrições para o Enem 2017 estarão abertas nos dias 8 a 19 de maio. Para iniciar o cadastro basta acessar o endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br e informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e data de nascimento. O sistema do exame retira todas as informações pessoais do CPF como nome dos pais e nome do candidato.

No decorrer da inscrição do Enem 2017 deverá informar um e-mail válido. Lembrando que só poderá ser apresentado em apenas uma inscrição. Deverá informar um número celular, será pedido um fixo, mas não é obrigatório. No decorrer da inscrição o candidato deverá escolher uma língua estrangeira moderna entre inglês ou espanhol.

O exame possui taxa de inscrição que se encontra no valor de R$68,00 paga em casa lotéricas, agências dos correios ou qualquer agência bancaria. O GRU (Guia de recolhimento de Uniões) permite que os concluintes do ensino médio de escola de rede pública; bolsista integral em escola privada ou cadastrado no CadUnico, NIS (Número de Identificação Social) sejam isentos, além de comprovar rendar menor que um salário e meio.

Para ser isento através de algumas informações acima é preciso que apresente a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O edital será divulgado no dia 10 de abril de 2017 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que terá o prazo de pagamento da taxa e outras informações importantes sobre o exame.

Os participantes portadores de deficiência devam optar em condições especializadas ou atendimentos específicos. Em certos casos poderá solicitar tempo extra, entretanto, deverá ser informado qual a condição e apresentação de documento.

Provas do Enem 2017

As provas do Enem 2017 serão aplicadas nos dias 5 de novembro de 2017 e 12 de novembro de 2017. No primeiro domingo terá questões relacionadas a Linguagens, códigos e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. O participante também terá que elaborar uma redação argumentativa-dissertativa com o tema escolhido pelo Inep. O participante terá exatas 5h30min para entregar o cartão de resposta.

No segundo dia de prova será exata 4h30min para entregar o gabarito. O participante encontrará questões relacionadas a Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. Caso passe do horário permitido o estudante será eliminado do Enem 2017. Caso as regras permaneçam o gabarito só poderá ser preenchido com caneta esferográfica de cor preta.

As provas serão corrigidas por computadores que normalmente utilizam o método TRI (Teoria de Resposta ao Item) onde não avalia por número de acertos. A redação será corrigida por 2 corretores, caso haja discórdia haverá um terceiro corretor. Utilizará como base as cinco competências apresentadas no edital.

