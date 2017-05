Distrito do Flexal terá médica permanente na Unidade Básica de Saúde

Integrante do programa Mais Médicos do Governo Federal, Alessandra Sales aceitou o desafio de trabalhar na região mais populosa do interior do município de Óbidos, o Flexal.

Os moradores do Distrito do Flexal, localizado a 97 km da sede do município de Óbidos, oeste do Pará, recepcionaram com festa a médica que irá trabalhar na Unidade Básica de Saúde (UBS), Nazaré Venâncio Ribeiro. Além de trabalhar no distrito a profissional irá residir na localidade para facilitar os atendimentos.



O prefeito Chico Alfaia, acompanhando da primeira-dama Antonieta Barros, da secretária de saúde Melina Braga e dos vereadores Rylder Alfonso Ribeiro e Rubinho Souza, estiveram no distrito para acompanhar a chegada da profissional, que veio para Óbidos por intermédio do programa Mais Médicos do Governo Federal.

Os funcionários da Agência Distrital, sob a coordenação do assessor Francisco Pereira, reuniram moradores e servidores que atuam nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento social, para receber a médica que trabalhará no distrito. Alessandra Sales de 27 anos é brasileira natural de Itaituba, radicada no estado de Rondônia. A médica estudou durante sete anos em Cuba e foi recrutada pelo programa mantido entre os dois países, que visa a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais.

Os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, moradores e demais lideranças da região, deram as boas-vindas a médica. “Essa é uma luta de muito anos dos moradores do distrito do Flexal. Como representante dessa região me alegro em ver o olhar atencioso que a atual gestão está tendo com nossa população, e vamos dar total apoio a doutora para que ela possa desenvolver bem o seu trabalho”, disse o vereador Rylder Ribeiro.

O prefeito Chico Alfaia destacou a importância do feito inédito, que garante atendimento médico para uma das regiões mais populosas do interior do município. “Essa conquista é de todos, principalmente dos moradores deste distrito que há anos clamavam pela vinda de um médico para cá. Isso só foi possível porque tivemos a compreensão da doutora Alessandra, que aceitou o desafio de trabalhar no Flexal. Esperamos que o povo abrace essa profissional e a trate bem. Do que depender da nossa gestão ela terá todo o suporte que precisar”, garantiu o prefeito.

Além da chegada da médica, a unidade de saúde que passou por reforma no mês passado, recebeu reforço no estoque de medicamentos da farmácia básica, possibilitando o tratamento de algumas doenças de baixa complexidade. “A vinda da doutora Alessandra qualificará os serviços ofertados pela nossa unidade básica de saúde, por isso tivemos a preocupação de reforçar a nossa farmácia básica para garantir não só o atendimento médico, mas medicamentos às pessoas que procuram atendimento aqui. Com a permanência dela no Flexal poderemos desenvolver diversos projetos na área da saúde, e melhorar os que já são desenvolvidos pelos nossos profissionais”, explicou Melina Braga, secretária de saúde.

Antes, para buscar atendimento os moradores se deslocavam de moto para a cidade de Curuá, que faz fronteira com o distrito. Com a chegada da médica, a UBS do Flexal passará a ofertará consultas quatro vezes por semana para os moradores do distrito e adjacências. “Me sinto feliz pela forma que fui recebida e prometo me doar para atender dentro das minhas possibilidades, às necessidades do povo do Flexal. É o meu primeiro trabalho desde que me formei e sinto que esse desafio será muito importante para o meu crescimento profissional e para os moradores desta região”, falou a médica Alessandra Sales.

FONTE: Ascom/PMO

