O encerramento da peregrinação de Sant´Ana será na Basílica de Nazaré, dia 18 de maio

A peregrinação de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses, iniciou em abril e já visitou mais de 50 residências de obidenses e devotos de Sant´Ana que residem na capital paraense.

A peregrinação já vem acontecendo há alguns anos em Belém, Macapá, Manaus e Santarém, com objetivo de visitar aqueles obidenses que há muito tempo não vão a Óbidos e a imagem de Sant´Ana vai até eles, como também é uma forma manter viva a fé do povo obidense, por onde em Sant´Ana visita.

Este ano, o encerramento da peregrinação de Sant´Ana em Belém, acontecerá no dia 18 de maio, na Basílica de Nazaré, onde será celebrada uma missa com início previsto para as 18h, logo após, a comunidade obidense e amigos devotos de Sant´Ana se reunirão na Casa de Plácido, onde haverá o tradicional leilão e bingo, que tem como objetivo angariar recursos para a festividade de Senhora Sant´Ana, que acontece todo ano no mês de julho.

Registramos algumas imagens da visita de Sant´Ana na casa de José Raimundo Canto, no dia 03 de maio, dia em que estava aniversariando. Na oportunidade cantaram os parabéns para José Canto, na presença de Senhora Sant´Ana.

Fotos da visita na casa de José Canto...



Fotos das visitas em outras residências...



