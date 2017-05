ENCHENTE 2017: Águas do Rio Amazonas invadem o comércio de Óbidos

A enchente do Rio Amazonas deste ano já invadiu algumas ruas do centro comercial de Óbidos e das ruas que margeiam o Lago Pauxis (Laguinho) e começa a causar transtornos à população. A expectativa era que a enchente deste ano não fosse causar esse tipo de transtorno como nos anos anteriores, entretanto isso já está acontecendo, como podem ver nas imagens que registramos nesta quinta-feira, dia 11.

A expectativa das autoridades locais era que este ano a enchente não fosse tão grande, pois no início de abril, estava bem abaixo do nível das enchentes de 2014, 2012 e 2009, entretanto nos últimos 30 dias, essa expectativa se transformou em preocupação. Algumas pontes já foram construídas nas ruas do centro comercial, nas proximidades da Praça José Veríssimo e Mercado Municipal, como também nas demais ruas que já estão sendo inundadas pela enchente nas proximidades do Laguinho. As pontes facilitam a circulação das pessoas por essas ruas, amenizando, até certo ponto, as dificuldades de chegarem em suas residências.

Quanto ao tráfego de veículos, várias ruas já foram interditadas, dificultando a trafegabilidade no centro comercial, entretanto é uma forma de evitar maiores transtornos à população que circula por esses logradouros.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



