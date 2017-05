Prefeito Chico Alfaia reúne com enfermeiros e discute melhorias para a categoria

Evento marcou as comemorações do dia mundial do enfermeiro, comemorado neste dia 12 de maio.

Como forma de manter diálogo permanente com as classes que trabalham nos diferentes setores da Prefeitura Municipal de Óbidos, o prefeito Chico Alfaia, acompanhado da secretária de saúde, Melina Braga, participaram de uma reunião com os enfermeiros que atuam na rede municipal de saúde. O encontro realizado na manhã desta sexta-feira (12), fez alusão ao dia mundial da classe, comemorado nesta data.

No encontro – o primeiro do chefe do executivo com a categoria desde que tomou posse – foram discutidas pautas que reivindicam melhorias para as condições de trabalho e remuneração dos profissionais.

Alfaia parabenizou os enfermeiros pelo seu dia e ouviu atentamente as colocações dos presentes, e em conjunto com a secretária de saúde, determinou prazos para que uma comissão de enfermeiros apresente formalmente as demandas durante o encontro. “Essa conversa vai haver sempre, porque é isso que o nosso governo busca, entendimento, entrosamento, para que todos saiam ganhando no final. Somente com a ajuda dos próprios enfermeiros nós vamos conseguir equacionar esses problemas que nos foram apresentados hoje”, disse o prefeito de Óbidos.

A comissão formada por um grupo de enfermeiros deverá apresentar em um prazo de 30 dias, estatísticas que demonstrem o quantitativo e o qualitativo dos serviços ofertados pela rede municipal de saúde de Óbidos, em diversas áreas. A intenção do governo é saber qual é a realidade dos serviços da rede, para projetar ações que melhorem os atendimentos, as condições de trabalho e a remuneração desses profissionais. “Feito isso a gente vai trocar esses números em ações para que possamos pelo menos amenizar essas problemáticas que envolvem esse setor importante do serviço público”, explicou Chico.

Café da manhã

Mais cedo, Chico Alfaia participou de um café da manhã regional em homenagem ao Dia das Mães. A homenagem foi realizada para as mães que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O momento de confraternização, foi também de reflexão e espiritualidade, proporcionado pelo diretor do Hospital Santa Casa de Misericórdia, frei Joel Sousa.

Além das funcionárias da Semsa, usuárias da Academia de Saúde também participaram da homenagem. “É um momento muito especial para a secretaria, é a oportunidade de reconhecermos a dedicação das mães que além de cuidar de suas famílias, labutam diariamente na área da saúde com o objetivo de garantir o direito de acesso a saúde digna de milhares de famílias do nosso município. Mulheres guerreiras que desempenham com brilhantismo suas funções. Essa é uma oportunidade para homenagearmos também nossas enfermeiras, que hoje comemoram o dia mundial da sua categoria”, finalizou Melina Braga, secretária municipal de saúde.

FONTE: Ascom/PMO

